Порозуміння з Макроном і Шольцом та зброя від Британії: Зеленський розповів про домовленості

Зеленський також розповів про свою зустріч з Анджеєм Дудою.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів з різними державами світу щодо передавання ЗСУ зброї.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців 13 лютого.

"Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації. І я дякую всім нашим британським друзям, дякую пану прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку", - сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів подробиці стосовно переговорів з Макроном та Шольцом.

"Сильною зустріччю були й наші переговори в Парижі з президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох дуже відверто, і це дало змогу знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить розв'язання оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану президенту й пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції", - пояснив президент.

Український лідер зазначив, що його візит до Брюсселю став таким, якого ще не було в історії відносин України із Євросоюзом.

"Уперше – така увага до України, уперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи та плюс іще серія розмов із європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної порожньої розмови. Я дякую за це всім нашим партнерам", - сказав Зеленський.

Президент також розповів про свою зустріч із Анджеєм Дудою.

"Особливо відзначу ще переговори з Польщею. З Президентом Дудою – коли я вже повертався в Україну. І була ще окрема розмова з Прем'єр-міністром Моравецьким у Брюсселі. Ми обговорювали танки й іншу зброю для захисту на землі; літаки й інші засоби для захисту в небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року... Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами", - пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю.

Візит Зеленського до Великої Британії, Франції та Брюсселю

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, де зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Також український лідер виступив перед британським парламентом і попросив про передавання Україні сучасних бойових літаків, щоб протистояти нападам російської окупаційної армії.

Після цього Зеленський поїхав до Парижа, де зустрівся з президентом Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Наступного дня Зеленський взяв участь у саміті Європейського союзу у Брюсселі, де поспілкувався з європейськими лідерами.

Повертаючись до України, Зеленський у Польщі зустрівся з Анджеєм Дудою.

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