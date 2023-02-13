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"Відвертають увагу від підготовки наступних актів агресії" - Подоляк про заяви РФ щодо "переговорів"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Відвертають увагу від підготовки наступних актів агресії" - Подоляк про заяви РФ щодо "переговорів"

Фото: Getty Images

Подоляк відповів Москві на заклики про діалог.

Росія розмовами про начебто готовність до мирних переговорів намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передавання військової допомоги Україні. Насправді у Кремлі у них не зацікавлені.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

За його словами, очевидно, що "переговорні ініціативи" РФ - спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії.

"По-перше, РФ маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По-друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків, ракет. Ніколи не слухайте РФ", - написав Подоляк.

Нагадаємо, у Москві знову заговорили про перемовини з Україною, утім, за нових умов.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, "це вже не перший вкид росіян. У них зараз йде робота над проєктом "Друга Україна".

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що дії окупантів свідчать лише про ескалацію.

У США переконані, що влада у Києві та український народ самі мають вирішувати, коли настане момент говорити з Москвою про мир.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що наразі йому не цікаво зустрічатися і говорити з Путіним: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін – ред.) – ніхто". Президент пояснив, що у Кремлі відверто брешуть про нібито відкритість до діалогу, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
33
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