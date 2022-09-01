"Відвідати їх не вдалося": Червоний Хрест повідомив, дані скількох захисників "Азовсталі" вдалось зібрати

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) все ще не має інформації про загальну кількість полонених захисників з "Азовсталі".

Під час виходу з "Азовсталі" в Маріуполі Червоний Хрест задокументував особисті дані близько 1800 військових.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції у Києві, пише Укрінформ.

"Під час евакуації захисників "Азовсталі" ми змогли зареєструвати близько 1800 людей, розраховуючи, що ми зможемо їх відвідати. На превеликий жаль, ми не можемо цього зробити", - сказав Мардіні.

За його словами, наразі представникам МКЧХ вдалося відвідати лише декілька сотень військовополонених по обидва боки.

"Але ми знаємо, що є тисячі інших, доступу до яких ми ще не маємо. Ми продовжимо вимагати доступу до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями", - зазначив Мардіні, але відмовився розповідати про умови утримання тих військовополонених, яких представникам МКЧХ вдалося відвідати, пославшись на конфіденційність такої інформації.

Також Червоний Хрест сприяв безпечному виходу комбатантів з території комбінату "Азовсталь".

"Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їхнє відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук неприятеля, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - додав Мардіні.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, як відбувається перебіг переговорів з РФ щодо звільнення захисників "Азовсталі".

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