Відвів літак подалі від міста: поблизу Вінниці під час бойового завдання впав український винищувач

Лише за один день, 12 жовтня, пілот знищив п'ять дронів-камікадзе.

Ввечері 12 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач. Пілот, на щастя, катапультувався.

Про це написали голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та командування Повітряних сил ЗСУ.

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"12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, цього дня пілот уже знищив п'ять дронів-камікадзе: три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

"Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і катапультувався. Причини аварії встановлюються", - поінформували у відомстві.

Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

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Атака РФ по Україні 12 жовтня

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня Росія атакувала Київську, Житомирську, Рівненську, Вінницьку та Черкаську області ворожими об'єктами. Країна-терористка використала для терору, найімовірніше, безпілотники.

Зокрема, Вінницьку область 12 жовтня атакували ворожі дрони-камікадзе. За даними голови Вінницької ОВА, сили ППО збили два такі безпілотники, тому в області було чутно звуки вибухів.

Цього ж дня ввечері кілька вибухів пролунали і на Черкащині. Місцева влада повідомила, що працює ППО через повітряну тривогу в сусідній області.

Окрім цього, про вибухи повідомляють у Житомирській та Київській областях. За попередньою інформацією, відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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