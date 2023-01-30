Відводив підбитий літак від житлових будинків: на Донеччині загинув 24-річний льотчик-герой

На Донеччині під час виконання бойового завдання 27 січня загинув 24-річний пілот Данил Мурашко. На підбитому літаку, не зважаючи на малу висоту, він намагався відвести літак від житлових будинків у Краматорському районі.

У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю героя, повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook.

Від 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. У складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника.

Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

"З першого дня повномасштабної збройної агресії російської федерації офіцер сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння Українському народу, був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців нашої частини", - розповіли побратими загиблого.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Данил Мурашко / Фото: 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про дуже жорстку ситуацію на Донеччині та на південних напрямках фронту. Так, на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону.

Зеленський за 29 січня: ситуація дуже жорстка - Росія хоче затягнути війну

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