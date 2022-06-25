"Відволікаючий маневр": в Одеській ОВА назвали причину ракетної атаки росіян

В ніч проти 25 червня кілька десятків крилатих ракет прилетіли в різні області України.

Однак, скільки саме крилатих ракет було випущено по території України, поки остаточної інформації немає.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Також читайте Українські сили ППО збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю

На його думку, російські окупанти вирішили завдати масового ракетного удару по всій території України, щоб відволікти увагу від боїв у Луганській та Донецькій областях.

"Чому ворог атакує ракетами, артилерією та авіацією? Думаю, що це відволікаючий маневр від тих основних територій, де ведуться найважчі бої, куди ворог кинув усі свої основні зусилля. Мова про Луганщину та Донеччину. Тому намагання атакувати ракетами наші об'єкти інфраструктури, наші підрозділи в Чернігівській та Миколаївській областях – відволікаючі маневри. Це створює певні труднощі, щоб перекидати підрозділи Збройних Сил на відповідні напрямки", –сказав Сергій Братчук.

Раніше мер Житомира повідомив, що окупанти з території Білорусі випустили по області 24 ракети. Крім того, російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській областям.

Ракети літають скрізь - на Запоріжжі люди тікають з окупованих територій. Олександр Старух в ТСН

Читайте також: