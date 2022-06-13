"Відволікають російські війська від Донбасу": аналітик вважає, що ЗСУ готуються до великого наступу на півдні України

"Відволікають російські війська від Донбасу": аналітик вважає, що ЗСУ готуються до великого наступу на півдні України

Українські війська демонструють успіхи на півдні України, які згодом можуть призвести до великого наступу.

ЗСУ проводять успішний наступ на позиції противника на півдні України та відволікать російські війська від Донбасу.

Про це аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Це бої місцевого значення. Наприклад, ми бачили ще наприкінці травня досить успішну спробу перетнути Інгулець і закріпитися на плацдармі окупованого берега цієї річки. Також ми спостерігали за відходом росіян від села Благодатне і, якщо не помиляюся, Таврійське, яке також перейшло під контроль українських військ", — перерахував Михайлов.

Він зазначив що, на його думку, наразі "відбувається підготовка до великого наступу", який потрібно починати з найвигідніших позицій.

"Вважаю, що зараз точиться боротьба саме за них. Розуміємо, що зараз у Херсонській області рельєф і ситуація, найбільш сприятлива для наступу на цьому напрямі. До того ж, я вважаю, що одна з причин цих дій — відволікати російські війська від Донбасу", — додав він.

Нагадаємо, що в Луганській області окупанти з ПВК "Вагнер" позбулися життя через відео у ТікТоку.