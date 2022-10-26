Відволікають від здачі Херсона: експерт пояснив, навіщо Путіну галас навколо "брудної бомби"

На думку Піонтковського, Путін хоче, щоб його поразка біля Херсона стала маленькою та непомітною на тлі вибуху дамби Каховської ГЕС або "брудної бомби".

Путінський режим вирішив провести гучну кампанію і наробити ґвалту на весь світ, що Україна нібито готується використати "брудну бомбу", аби відвернути увагу від відступу з Херсона.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський, інформує "24 канал".

За його словами, відступ з Херсона для Путіна – політична катастрофа і третя велика поразка, після поразок під Києвом та на Харківщині. Піонтковський вважає, що диктатор може втратити владу "всередині бункера" після здачі міста, тому вирішив всіма силами цьому запобігти.

"Якщо у військовому сенсі цьому запобігти неможливо, мені здається, їхній план у тому, щоб це не відбулося в інформаційно-психологічному просторі. Щоб подія здачі Херсона стала маленькою та непомітною на тлі грандіозної драматичної події, яку вони планують, а саме вибух дамби Каховської ГЕС або "брудної ядерної бомби", – повідомив експерт.

Піонтковський припускає, що тоді Москва говоритиме, що це був "не відступ від Херсона", а "порятунок життів мирних жителів і російських військових від жахливого українського злочину".

"У мене таке відчуття, що вони будуть намагатися захищати Херсон, але коли це стане неможливим, то замінять картинку "поразка під Херсоном" на "катастрофа європейського масштабу внаслідок повені чи "брудної бомби". Щось таке вони готують – інакше не пояснити цю дику завзятість, з якою вони проштовхують цю маячню", – підсумував він.

Можливий підрив окупантами Каховської ГЕС та шантаж "брудною бомбою"