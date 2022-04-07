Відвойовану техніку РФ відшкребли від решток окупантів, відремонтували і оснащують нею цілі українські бригади

Ремонтний завод шукає співробітників, які допоможуть ще швидше ставити у стрій трофейну техніку.

Російські танки, БТРи та бойові машини піхоти - вони таки в'їхали в українські міста, але на траках. Українські підприємства оборонного комплексу зараз активно ремонтують пошкоджену та підбиту трофейну техніку, дообладнують її радіозв'язком і відправляють на фронт- воювати проти колишніх власників.

Про це йдеться в ТСН.

З трофейного Т-72 майстри вже відкрутили пробитий бак, зливають старе мастило. Електрики замість російської встановлюють українську радіостанцію. Вони поспішають, бо ця машина якнайшвидше має повернутися на фронт, але вже розвернути свою гармату проти колишніх власників. « Цю за два дні зробили», - розповідають механіки.

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Майстер Олег показує сусідню бойову машину десанту з літерою "V". Її захопили в Бучі. Російські вояки, очевидно, огризалися, тому її борти добряче побиті. На підприємстві кажуть, екіпаж загинув, його рештки вже вишкребли, все вимили пожежною машиною. Тепер зварювальники аргоном заливають дірки, вони теж поспішають, обіцяють впоратись за годину.

Загалом російська техніка у непоганому стані, кажуть ремонтники, деякі зразки зовсім нові, але ставлення до неї колишніх екіпажів нехазяйське, кажуть майстри і наголошують - оливу в двигунах таки треба міняти, навіть, якщо це танк. В "Укроборонпромі" просять усіх фермерів, які розтягли ворожу бронетехніку по подвір'ях, все таки якнайшвидше здавати її на ремонт, вона потрібна на фронті. «Ми дуже швидко освоюємо ту техніку, яку ми отримуємо як трофейну, це стосується і реактивних систем залпового вогню, інших видів техніки, зокрема і бронетехніка і, звичайно, наше головне завдання - швидко поставити її в стрій», - каже директор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

А ще на ремонтних підприємствах наголошують, з початком війни роботи стало значно більше і тому запрошують майстрів повертатися на заводи, особливо це стосується слюсарів-електромонтажників спеціальних машин, операторів станків з числовим прогармним забезпеченням, токарів-фрезерувальників. Ремонтуючи трофейну техніку, можна непогано заробити, кажуть у концерні "Укроборонпром".

На українських заводах не лише ремонтують російську техніку, але й посилено її вивчають, ось це, наприклад, новітня БМД-4, з надзвичайно потужним озброєнням, ту є гармата 100 калібру і ще одна 30 калібру, але наші хлопці кажуть - нічого особливого, її підбили звичайним крупнокаліберним кулеметом.

Придивляються фахівці і до новітнього російського БТР-82. Особливо до його башти. Кажуть, на вигляд не гірша за український модуль.

Тут кажуть ще кілька місяців так званої «демілітаризації» і в України з'являться цілі бригади, оснащені трофейною новітньою технікою. На заводі жартують, щоб українські воїни в бою стріляли акуратно. «Щоб вони по дві дірки робили, не більше, нам так буде простіше відновлювати», - жартують механіки.

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