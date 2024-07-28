"Віджене Росію за Урал": експерт пояснив, що зможе вигнати окупантів з України

Військовий експерт, льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що можливий ленд-ліз від США на суму в 500 мільярдів доларів розв'яже більшість проблем України.

Таку думку висловив у коментарі "24 Каналу".

"Лише ленд-ліз на пів трильйона доларів віджене Росію за Урал", - сказав Світан.

Він додав, що такий ленд-ліз на пів трильйона доларів розв'яже 99% проблем, які у нас є. Ще одним серйозним посилом є демілітаризація Криму, яка пропонується Помпео.

Також Світан зазначив, що на аеродромі "Дягілєво" в Рязанській області, який був атакований вночі 27 липня, розташована частина російської авіації, зокрема й дальньої. Так, з цього аеродрому російська авіація працює по Україні, тож він є однією з пріоритетних цілей.

Експерт підкреслив, що є механізм, як дістатися туди "без дозволу наших західних партнерів на використання їхніх засобів ураження, тобто у нас є достатня кількість безпілотників".

Нагадаємо, на тлі можливого переобрання Дональда Трампа на посаду президента США колишній держсекретар Трампа Майк Помпео пропонує альтернативний погляд на його потенційну політику щодо України.

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