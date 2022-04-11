Відзначив перемогу: росіянин у Португалії на чемпіонаті Європі з картингу показав нацистське вітання

Люди, які звинувачують українців у нацизмі, святкують перемогу нацистськими жестами.
15-річний росіянин Артем Северюхін відзначив перемогу на етапі чемпіонату Європи по картингу нацистським жестом.
Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.
"Привітання російський Артем показав у Португалії, де він виступав під італійським прапором. Російські ЗМІ вже процитували матір юного нациста. Та каже, мовляв, її син просто так святкував свою перемогу і "відправив сердечкі команді". Ось так і виходить, що батьки тих, хто звинувачує нашу країну в нацизмі, самі виховують фашистів. А після звірств під Києвом це ствердження – беззаперечне", - наголосив Ткаченко.
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