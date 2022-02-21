Вигадали фейк про "українських диверсантів", щоб мати привід визнати "ЛДНР": в Україні відреагували на заяви РФ

Вигадали фейк про "українських диверсантів", щоб мати привід визнати "ЛДНР": в Україні відреагували на заяви РФ

Ні українських військових, ні техніки фізично не могло бути в Ростовській області.

У Росії вигадали фейк про "п'ятьох українських диверсантів у Ростовській області", щоб мати привід визнати незаконні формування "ЛДНР".

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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"На цей раз кремлівські пропагандисти вигадали казку про начебто порушення державного кордону РФ диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) з України в Ростовській області. 5 порушників зі складу ДРГ, як повідомляється, було знищено. Потім виявилось, що також були знешкоджені два українських БМП, які, за думкою кремлівських "фейкометів", були спрямовані з території України задля екстреної евакуації ДРГ", - йдеться у повідомленні Центру.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що за даними ЗСУ ні українських військових, ні техніки фізично не могло бути в Ростовській області.

"Та й спроба перетнути російський кордон силами аж 5 "диверсантів" виглядає "дещо" авантюрною. Вся ця фейкова активізація із "вторгненням" української армії на територію РФ спрямована виключно на створення відповідної картинки для офіційного звернення ватажків так званих "ЛНР" і "ДНР" до Путіна щодо визнання "народних республік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони Росії 21 лютого звинуватили Київ в тому, що нібито наша країна намагалася порушити кордон з РФ. У Москві стверджують, що, мовляв, кордон перетнули солдати та бронетехніка.

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