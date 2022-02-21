Вигадали фейк про "українських диверсантів", щоб мати привід визнати "ЛДНР": в Україні відреагували на заяви РФ

Ні українських військових, ні техніки фізично не могло бути в Ростовській області.
У Росії вигадали фейк про "п'ятьох українських диверсантів у Ростовській області", щоб мати привід визнати незаконні формування "ЛДНР".
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"На цей раз кремлівські пропагандисти вигадали казку про начебто порушення державного кордону РФ диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) з України в Ростовській області. 5 порушників зі складу ДРГ, як повідомляється, було знищено. Потім виявилось, що також були знешкоджені два українських БМП, які, за думкою кремлівських "фейкометів", були спрямовані з території України задля екстреної евакуації ДРГ", - йдеться у повідомленні Центру.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що за даними ЗСУ ні українських військових, ні техніки фізично не могло бути в Ростовській області.
"Та й спроба перетнути російський кордон силами аж 5 "диверсантів" виглядає "дещо" авантюрною. Вся ця фейкова активізація із "вторгненням" української армії на територію РФ спрямована виключно на створення відповідної картинки для офіційного звернення ватажків так званих "ЛНР" і "ДНР" до Путіна щодо визнання "народних республік", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Міноборони Росії 21 лютого звинуватили Київ в тому, що нібито наша країна намагалася порушити кордон з РФ. У Москві стверджують, що, мовляв, кордон перетнули солдати та бронетехніка.
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