Вигорів вщент: росіяни знищили краєзнавчий музей у Гуйляйполі

Російська армія знищила знищили краєзнавчий музей у Гуйляйполі, що в Запорізькій області.

Про це інформують у пресслужбі МВС України.

Зазначається, що будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент.

"Упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували БпЛА. Інформація про постраждалих не надходила", - вказано в повідомленні.

Правоохоронці зафіксували наслідки чергової російської атаки.

Крім того, стало відомо, що внаслідок удару по Херсону загинув поліцейський та постраждало немовля.

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