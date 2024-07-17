"Вихід на кордони 1991-го року – ще не перемога": командир 93-ї ОМБр про закінчення війни

Військовий ЗСУ розповів, що для нього означає перемога у війні проти РФ.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса вважає, що вихід Збройних сил України на кордони 1991 року – це великий крок до перемоги, але ще не перемога.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

"Перемога буде тоді, коли ми забезпечимо безпеку і потенційний противник – хто б це не був – не зможе навіть розглядати сценарій війни з Україною. Важливо робити висновки з історії, яка каже, що саме військовим шляхом Російська Федерація, імперія рідко досягала мети. В основному вони домагалися свого комбінованими методами. І тому я би хотів, щоб в майбутньому ми убезпечили себе саме від цього сценарію. Ситуація у нас, напевно, як років 50-70 тому в Ізраїлі. Ми теж повинні перемогти або нас знищать – як фізично, так і нашу державність, національну ідентичність", - наголосив військовий ЗСУ.

Нагадаємо, командир білоруського полку Калиновського переконаний, що Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови.

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