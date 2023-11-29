Вихід війни за межі сходу та півдня України: експерт оцінив заяву Наєва

Очевидно, що ситуація на полі бою визначатиметься ресурсними можливостями. Такою ж логікою керується і Наєв, коли описує варіанти розвитку ситуації.

Заява командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва про ризик того, що війна знову може вийти за межі сходу та півдня України, – це критичний варіант. Військові завжди готуються до гіршого.

Таку думку ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов висловив у інтерв'ю OBOZ.UA.

Селезньов звернув увагу, військові завжди розглядають найкризовіші, найнесприятливіші варіанти розвитку ситуації на полі бою.

"Тому заяви генерала Наєва не повинні дивувати посадовців, які чітко розуміють тенденцію розвитку ситуації на полі бою. Це не означає, що реалізується саме цей несприятливий для України варіант. Але українські військовослужбовці, як і військовослужбовці інших країн світу, завжди готуються до гіршого", – пояснив експерт.

Він також зазначив, що Наєв відповідає за північний напрямок, тобто за оборону українських кордонів на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей, тому приділяє їм чималу увагу.

Загроза з території Білорусі

Селезньов нагадав заяву нардепа від "Слуги народу" Давида Арахамії про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко гарантував неучасть своєї армії у бойових діях проти України. Однак Лукашенко не гарантував, що територію Білорусі та її повітряний простір не використовуватиме Росія для агресії проти України.

"Що очікується у перспективі? Очевидно, що тисяча "вагнерівців", яка постійно перебуває на території РБ, точно не є тією критичною масою особового складу, яка докорінно може змінити ситуацію на полі бою на північному фасі російсько-українського фронту", – переконаний ексречник Генштабу.

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Він додав, що з території Білорусі до Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей іноді намагаються прорватися російські ДРГ. Однак Сили оборони України "їх відловлюють, знищують або просто відкидають за межі території".

Чи вийде війна за межі сходу і півдня

"У будь-якому разі очевидно, що ситуація на полі бою визначатиметься ресурсними можливостями. Такою самою логікою керується і генерал Наєв, коли описує варіанти розвитку ситуації. Якщо російська армія матиме відповідний ресурс, вона намагатиметься атакувати і на інших ділянках фронту, а не лише там, де зараз відбуваються активні бойові зіткнення", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, в коментарі західним ЗМІ Наєв сказав, що Росія продовжує виробництво зброї та вдосконалює свої технології. Якщо цьому не завадити, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

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