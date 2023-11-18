"Вихід ЗСУ на державні кордони 91-го – це не перемога": Портников зробив невтішний прогноз щодо війни

На думку Віталія Портникова, для закінчення війни потрібне політичне рішення, але засад для нього наразі немає.

Україна робить ставку на військове вирішення теперішньої ситуації. Але вихід України на кордони 1991 року – це не перемога, а лише відновлення справедливості і міжнародного права.

Про це заявив політичний експерт і журналіст Віталій Портников на своєму Youtube-каналі.

"У нас є ідея, що наша перемога – це вихід України на кордони 1991 року. Але це – не перемога, це відновлення справедливості і міжнародного права. Перемога – це коли ворог не може на тебе далі нападати, не створює для тебе небезпеку. А вихід на кордони 1991 року – це просто переміщення війни з однієї лінії зіткнення на іншу", – наголосив він.

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"Те, що ми називаємо державним кордоном України, Росія називатиме кордоном своїх окупованих територій. Це нічого не змінює з точки зору логістики війни. Просто напад буде з іншої позиції. Тут жодної відповіді, як це закінчити, не існує в природі", - зазначив експерт.

А далі, на думку Портникова, починать працювати наші бажання. "Ми хочемо, щоб якщо ми звільнимо Крим, росіяни знищили Путіна, в Росії змінилася влада, Росія розпалася на 25 частин, Росія зайнялася своїми проблемами, Путіна поклали в холодильник. Жодних передумов вважати, що буде саме так, не існує", - наголосив журналіст.

Портников зазначає, що після звільнення ЗСУ останнього українського населеного пункту, Росії нічого не завадить завдати масованого ракетного удару по Україні.

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"Поставимо себе на місце середньостатистичного українського громадянина. Йому повідомляють, що українська армія звільнила останній населений пункт на території України, окупований російськими військами. Радість, щастя, в цей момент повідомляють, що Росія збирає резерви на кордоні – 350 чи 400 тисяч, і в цей момент в тому місці, де він святкує перемогу – масований ракетний удар", - каже він.

Експерт робить невтішний прогноз щодо війни.

"Яким чином зробити, щоб було інакше? Потрібне політичне рішення. Чи є засади для політичного рішення? Їх немає. Тому я налаштований на життя в такому світі далі", - резюмує Віталій Портников.

Нагадаємо, українські сили відбили плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ 17 листопада продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля населених пунктів Пойма, Піщанівка та Кринки.

Росіяни намагаються вибити українських бійців із плацдарму. На наземні війська вони майже не покладаються, натомість скидають на Кринки та інші позиції ЗСУ в цьому районі авіабомби.

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