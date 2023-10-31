Вихід ЗСУ на державні кордони 91-го може не стати закінченням війни – Портников

Експерт попереджає, що наслідки можуть бути абсолютно протилежними тим, про які мріють українці.

Вихід Збройних сил України на державні кордони 91-го може не стати закінченням війни.

Таку думку висловив політичний експерт і журналіст Віталій Портников на своєму Youtube-каналі.

"Ми давно вже домовилися між собою, що українською перемогою буде вважатися вихід Збройних сил України на кордони 1991 року. Причому як розвиватимуться події після цього ймовірного виходу, не знає практично ніхто. Адже всі інші припущення є виключно нашими емоційними уявленнями про те, якими будуть наслідки виходу на державні кордони для Російської Федерації, для її керівництва, для Володимира Путіна", - зазначив він.

Експерт попереджає, що насправді наслідки можуть бути абсолютно протилежними тим, про які мріють українці, і обіцяти продовження війни, просто на іншій лінії зіткнення. І це також ймовірна реальність, на яку, за його словами, потрібно зважати.

"Для тих, хто вважає перемогою саме закінчення війни, вихід українських військ на державні кордони 1991 року буде лише одним із кроків до такого закінчення, а зовсім не фіналом цієї багаторічної виснажливої війни", - підсумував Портников.

Нагадаємо, 30 жовтня в українських соцмережах жваво обговорювали статтю Time із гучним заголовком "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського", який журнал зробив своєю обкладинкою.

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