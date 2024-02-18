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Вихід ЗСУ з Авдіївки був настільки успішним, наскільки дозволяли обставини - Лиховій

Вихід ЗСУ з Авдіївки був настільки успішним, наскільки дозволяли обставини - Лиховій

ЗСУ відійшли з Авдіївки / Фото: Associated Press

Бійці відійшли на нові позиції.

Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Укрінформ.

"Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Воно було здійснено відповідно до одного з планів на один з варіантів розвитку подій, який склався. Було вирішено віддати пріоритет збереженню життя бійців і припинити активні дії в межах міста, відійти на нові позиції. Там бойові дії тривають вже трохи західніше Авдіївки", – зауважив Лиховій.

Нагадаємо:

Командування прийняло рішення вивести українські війська з Авдіївки, щоб зберегти життя бійців.

За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

  • особового складу – 47 186 осіб
  • танки – 364
  • артилерійські системи  – 248
  • бойові бронемашини – 748
  • літаки – 5

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