Вихід ЗСУ з Авдіївки був настільки успішним, наскільки дозволяли обставини - Лиховій

Бійці відійшли на нові позиції.
Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини.
Про це в етері загальнонаціонального телемарафону сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Укрінформ.
"Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Воно було здійснено відповідно до одного з планів на один з варіантів розвитку подій, який склався. Було вирішено віддати пріоритет збереженню життя бійців і припинити активні дії в межах міста, відійти на нові позиції. Там бойові дії тривають вже трохи західніше Авдіївки", – зауважив Лиховій.
Нагадаємо:
Командування прийняло рішення вивести українські війська з Авдіївки, щоб зберегти життя бійців.
За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:
- особового складу – 47 186 осіб
- танки – 364
- артилерійські системи – 248
- бойові бронемашини – 748
- літаки – 5
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