Вихід ЗСУ з Авдіївки: дві тисячі військових могли опинитися в оточенні – комбат 3-ї штурмової про операцію

У Третій штурмовій бригаді розповіли про найважчу операцію на війні.

Командир другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, що військові 3-ї штурмової стримували противника в Авдіївці на Донеччині протягом 10 днів. Від ефективності їхніх дій залежала доля майже двох тисяч військових.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Здається, таких операцій у Збройних сил України не було, тому що тоді моєму батальйону довелося робити маневр із відступом. Чому він найскладніший? Тому що будь-який маневр із відступом завжди передбачає не відступ, а втечу підрозділу. Це будь-який військовий, який знає військову науку, вам підтвердить. Ми розуміли, що якщо ми посипемося, то півтора-двотисячне угруповання українських військ опиниться в повному оточенні. І це була найважча операція", - розповів Кухарчук.

Він також зазначив, що їм довелося дочекатися повного виходу українських військ з Авдіївки, і тільки після цього його батальйон виходив звідти.

"Ми були відрізані від бригади, що перебувала в цей момент на Коксохімі і так само там тримала оборону (і так само їм було дуже важко)", - наголосив командир.

Кухарчук уточнив, що тоді на українських військових наступало сім бригад противника, і інтенсивність боїв була найвищою за всю історію війни.

"Було дуже важко, було дуже морально важко. Але нам є чим пишатися. Ми цю історію докрутили до кінця з мінімальними втратами. І жодного пораненого ми не залишили в Авдіївці", - зазначив військовий.

Українські війська вийшли з Авдіївки 17 лютого 2024 року. Про рішення повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, комбат 3-ї штурмової зробив невтішну заяву про ситуацію на фронті – "Ми програємо цю війну".

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