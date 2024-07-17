Вихід ЗСУ з Кринок: експерт пояснив необхідність такого кроку та як це вплине на окупантів

ЗМІ 16 липня повідомили, що Силам оборони довелось відступити із села Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а також із селища Урожайне Донецької області. Водночас офіційно ця інформація поки не підтверджена.

"В обох населених пунктах було неможливо надалі утримувати позиції. Зокрема у Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів", - йдеться у повідомленні з посиланням на слова представника Генштабу.

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, заява про те, що СОУ вийшли з Кринок – правда. За його словами, підрозділи СОУ було виведено з Кринок не сьогодні, не вчора і не тиждень тому, а набагато раніше.

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"Про розширення плацдарму в районі саме Кринок стало відомо на початку листопада 2023 року. Саме тоді почали надходити повідомлення про те, що СОУ встановили контроль над частиною села на лівому березі… Як тільки у Кринках виник плацдарм командування окупантів тут же сконцентрували сили та засоби на цій локації і це вплинуло на багато аспектів подальших бойових дій у південному плацдармі. Зокрема, ліквідацією невеликого плацдарму в Кринках зайнялися 26-й МСП 70-й МСД 18 ОВА та 810-а ОБр МП. На той момент УВ "Дніпро" РОВ ( російських окупаційних військ - ред.) налічувало 64 тисячі", - зауважив Коваленко.

Спочатку окупанти штурмували Криник "в лоб", використовуючи як піхоту, так і механізовану компоненту. Кількість підрозділів, що брали участь у нейтралізації плацдарму збільшувалася.

"Думаю, зараз виникатиме безліч різноманітних думок щодо Кринок… А чи варто було? Чи треба було? І в основному, кожна з цих думок спиратиметься у своїх висновках, що зайшли, загинули та вийшли, а результат? А результат – це не звільнені території. Результат – це дуже, дуже жорстке сковування сил ворога, який на рівні військового злочинця Путіна ще в лютому цього розповідав казки про контроль над Кринками, хоча тоді його й близько не було", - наголосив Олександр Коваленко.

Він зазначив, що Кринки вплинули на всю зону бойових дій і кожне життя, що залишилося там, зберегло десяток життів на інших напрямках.

"Але найголовніше те, що вийшовши з Кринок, ми вийшли з них вже тоді, коли утримувати їх немає сенсу. А російські окупанти зайти до них уже ніяк не зможуть. Там немає позицій, які можна утримувати… Вони сидять у лісопосадках в очікуванні команд генералів, але прилітає боєприпас і вони горять ясним полум'ям… Ми вийшли, а вони там горять, не маючи нагоди навіть туди зайти… Кринки за пів року були перетворені на мляве поле і зараз вони не контролюються РОВ. Кринки – це сіра зона. Але РОВ намагаються туди зайти, а тому навколо Кринок тримають свій ресурс. І його СОУ методично продовжують нівелювати. Схема продовжує працювати? Так", - резюмував військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни, ймовірно, формують резерв для наступу на новій ділянці фронту.

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