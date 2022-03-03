"Виходьте на протест, це ваш останній шанс зупинити війну в Україні": полярники звернулися до російських вчених

Вони зазначили, що постраждали вже тисячі мирних жителів, зокрема дітей, зруйновані будинки, дитячі та медичні заклади, інфраструктура міст.
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" звернулися до російських вчених.
"24 лютого російські війська віроломно вторглися до України. Наші мирні міста та села піддають артилерійським ударам та бомбардуванням. Зараз не залишилося жодного регіону нашої країни, куди не прийшла війна", – зазначили українські дослідники Антарктики у відеозверненні.
Вони зазначили, що постраждали вже тисячі мирних жителів, зокрема дітей, зруйновані будинки, дитячі та медичні заклади, інфраструктура міст.
"Ви тільки замисліться: наші друзі, наші родини, наші колеги-вчені – всі взяли зброю в руки та боронять свої домівки від російських загарбників. Наші військові пліч-о-пліч захищають нашу Батьківщину. В Україні ваші війська ніхто не чекає, і звільняти в нас немає кого. Вторгнення Росії згуртувало все наше суспільство, попри національність та мову, якою ми спілкуємося", – підкреслили полярники.
Вони закликали російських колег публічно висловити їхню громадянську позицію.
"Зробіть все від вас залежне, щоб зупинити війну, розпочату вашим керівництвом. Виходьте на протест, станьте поруч, зупиніть своїх дітей від того, щоб вони стали вбивцями й безславно полягли в чужій країні. Це ваш останній шанс зупинити війну в Україні".
Раніше учасники Української антарктичної експедиції звернулися до всієї полярної спільноти, а також до жителів України.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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