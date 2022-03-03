"Виходьте на протест, це ваш останній шанс зупинити війну в Україні": полярники звернулися до російських вчених

"Виходьте на протест, це ваш останній шанс зупинити війну в Україні": полярники звернулися до російських вчених

Вони зазначили, що постраждали вже тисячі мирних жителів, зокрема дітей, зруйновані будинки, дитячі та медичні заклади, інфраструктура міст.

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" звернулися до російських вчених.

"24 лютого російські війська віроломно вторглися до України. Наші мирні міста та села піддають артилерійським ударам та бомбардуванням. Зараз не залишилося жодного регіону нашої країни, куди не прийшла війна", – зазначили українські дослідники Антарктики у відеозверненні.

Вони зазначили, що постраждали вже тисячі мирних жителів, зокрема дітей, зруйновані будинки, дитячі та медичні заклади, інфраструктура міст.

"Ви тільки замисліться: наші друзі, наші родини, наші колеги-вчені – всі взяли зброю в руки та боронять свої домівки від російських загарбників. Наші військові пліч-о-пліч захищають нашу Батьківщину. В Україні ваші війська ніхто не чекає, і звільняти в нас немає кого. Вторгнення Росії згуртувало все наше суспільство, попри національність та мову, якою ми спілкуємося", – підкреслили полярники.

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Вони закликали російських колег публічно висловити їхню громадянську позицію.

"Зробіть все від вас залежне, щоб зупинити війну, розпочату вашим керівництвом. Виходьте на протест, станьте поруч, зупиніть своїх дітей від того, щоб вони стали вбивцями й безславно полягли в чужій країні. Це ваш останній шанс зупинити війну в Україні".

Раніше учасники Української антарктичної експедиції звернулися до всієї полярної спільноти, а також до жителів України.