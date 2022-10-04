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Виходять з лісів, коли зголодніють: у Харківській області й досі затримують окупантів

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Виходять з лісів, коли зголодніють: у Харківській області й досі затримують окупантів

Фото: Associated Press

У звільненій Харківській області і досі затримують російських окупантів.

Загарбники виходять з лісів тільки тоді, коли зголодніють, їх одразу затримують правоохоронці для поповнення обмінного фонду. 

Про це повідомляє МВС. 

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що після звільнення Харківщини російські окупанти і досі переховуються у лісах. Поліція ледь не щодня їх виявляє та затримує.

"Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд", - повідомив Єнін. 

Також у МВС повідомили, що вони встановили блокпости на Харківщині та затримують колаборантів. 

"З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів. За добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб, які передані для подальшого відпрацювання до органів Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2160
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