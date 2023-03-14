Вихваляв армію Росію: очільника Збройних сил Німеччини відправлять у відставку

У Німеччині головного генерала Еберхарда Цорна плануюють відправити у відставку. Таке рішення, міністр оборони Борис Пісторіус прийняв, зокрема через те, що очільник Бундесверу вихваляв армію Росії.

Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначимо, Еберхард Цорн на цій посаді з 2018 року. Утім, навіть після звільнення він, ймовірно, займе важливу посаду в міністерстві, подібну до посади державного секретаря. Видання пише, що Цорна достроково відправлять у відставку у четвер, 16 березня.

Неоднозначні заяви очільник Бундесверу вперше публічно висловив у вересні 2022-го в інтерв'ю Focus. Зокрема, він заявив, що Україна проводить "контратаки, за допомогою яких можна відвоювати місця чи окремі ділянки фронту, але не відкинути Росію назад на широкому фронті".

Ба більше, Цорн виразив побоювання про те, чи зможе Росія відкрити другий фронт війни біля Калінінграда напавши на Фінляндію, Грузію або Молдову.

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Тим часом на посаду нового вищого генерала претендує Карстен Брейер.

Генерал-лейтенант Карстен Брейер наразі очолює нове "Територіального командування" Бундесверу. Він здобув свою прихильність після того, коли взяв на себе керівництво урядовою комісією з реагування на пандемію COVID-19.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц заявив в ефірі телеканалу CNN, що Федеративна республіка Німеччина є найбільшим донором України у континентальній Європі після початку повномасштабного вторгнення РФ у березні 2022 року.

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