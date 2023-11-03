Вихваляє Невського та Орду: Портников пояснив, як Путін черговою маячнею підтвердив "розворот" на Схід

Російський диктатор Володимир Путін намагається позиціювати сучасну Росію як невід’ємну частину так званого глобального півдня і як свідому опозицію, як ворога Заходу.

Таку думку висловив політичний експерт і журналіст Віталій Портников на своєму Youtube-каналі.

"Путін намагається сьогодні позиціювати сучасну Росію як невід’ємну частину так званого глобального півдня і як свідому опозицію, як ворога Заходу... Таким чином, він доводить і власним землякам, і цьому самому глобальному півдню, що Росія була інтегрованою частиною саме цієї цивілізації вже з часів князя Олександра Невського. Тут все допомагає Путіну продемонструвати, що він невипадково запрошує до російської столиці делегації з теократичного Ірану, чи представників терористичного руху ХАМАС”, - каже Портников.

Путін вкотре здивував маячнею: диктатор каже про Орду та вихваляє її

За його словами, навіть антисемітські погроми у Махачкалі та інших республіках північного Кавказу були зустрінуті російською владою з очевидним розумінням, як ще один доказ того, що у Росії відбуваються ті самі процеси, що й в інших країнах глобального півдня.

“Оцей Путін, який виступає з історико-подібними заявами... не дуже схожий на того Путіна, який ще кілька десятиріч тому виступав німецькою мовою у Бундестазі... і переконував депутатів в тому, що Росія завжди була органічною частиною саме європейської цивілізації... Але тепер, як бачимо, вся ця реальність поступилася абсолютно іншому погляду на Росію – жорстоку азійську деспотію минулого”, - додав політичний експерт.

Окремо він підкреслив, що вся історія російської державності якоїсь миті прийшла до Орди та її вихваляння.

“Вся історія російської державності з того моменту, як колабораційне Московське князівство, оця держава зрадників і лихоїмців, стало центром державності... з самого цього часу весь шлях російської державності... завжди приводив до однієї і тієї ж самої точки – до Орди і її вихваляння. До агресивної тоталітарної держави, готової воювати з власним народом і звичайно ж знищувати державність і цивілізацію сусідів”, - наголосив журналіст.

Нагадаємо, що Кремль намагається схилити Україну до переговорів, щоб закріпитися на тимчасово окупованих територій.

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