Викинули тонни овочів просто на ворожому блокпосту: росіяни не пропускали вантажівки фермерів до Запоріжжя

Викинули тонни овочів просто на ворожому блокпосту: росіяни не пропускали вантажівки фермерів до Запоріжжя

Українські аграрії були змушені викинути тонни овочів просто біля ворожого блокпоста.

На тимчасово захопленій частині Запорізької області російські військові блокують проїзд вантажівок з овочами на підконтрольну Україні територію.

Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, на російському блокпості у Василівці люди були змушені викинути тонни овочів, які планували продати на ринках Запоріжжя, просто на узбіччя дороги.

"Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви", - зазначив Орлов.

На фото видно, що на землі біля блокпоста росіян розкидана картопля, огірки, капуста, кабачки.

Очевидно, заблокувавши постачання овочів у бік Запоріжжя, росіяни намагаються створити на територіях, підконтрольних Україні, продуктову кризу.

Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Раніше повідомлялось, що окупанти заборонили фермерам продавати врожаї на підконтрольну Україні територію.

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