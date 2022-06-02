Викинули тонни овочів просто на ворожому блокпосту: росіяни не пропускали вантажівки фермерів до Запоріжжя

Українські аграрії були змушені викинути тонни овочів просто біля ворожого блокпоста.
На тимчасово захопленій частині Запорізької області російські військові блокують проїзд вантажівок з овочами на підконтрольну Україні територію.
Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За його словами, на російському блокпості у Василівці люди були змушені викинути тонни овочів, які планували продати на ринках Запоріжжя, просто на узбіччя дороги.
"Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви", - зазначив Орлов.
На фото видно, що на землі біля блокпоста росіян розкидана картопля, огірки, капуста, кабачки.
Очевидно, заблокувавши постачання овочів у бік Запоріжжя, росіяни намагаються створити на територіях, підконтрольних Україні, продуктову кризу.
Раніше повідомлялось, що окупанти заборонили фермерам продавати врожаї на підконтрольну Україні територію.
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