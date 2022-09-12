Викладачі львівського університету перетворили свій дім на мініцех, аби годувати бійців на фронті

Подружжя педагогів, які разом викладають у Львівському університеті фізкультури, взялися волонтерити і доправляють домашню їжу нашим захисникам на передову, йдеться в ТСН.

На кухні господині готують для військових - ліплять вареники, печуть пиріжки. «Ми вже зробили більше трьох тисяч кілограм вареників, більше тисячі кілограм пиріжків, робили і голубці, робили і зрази», - розповідає Наталія.

У синьому фартуху в горошок – професорка Львівського університету фізичної культури Наталія Павленчик. Щойно почалася війна, жінка стала шукати, чим може бути корисною нашій армії. Спочатку плела сітки, а згодом вирішила годувати бійців. До готування долучила і своїх знайомих. Так у маленькій кухні зорганізувався такий собі харчовий міні-цех. Муку, овочі та м’ясо привозить, а згодом і готову продукцію бійцям відвантажить Анатолій, чоловік Наталі. В університеті він викладає кінезіологію. Каже і подумати не міг, що йому доведеться вчити ще й організацію харчового виробництва та логістику.

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На їхній кухні здебільшого усі господині - вчителі та викладачі. Приходять пекти та ліпити щойно закінчуються дистанційні заняття. Роблять домашні напівфабрикати, які бійцям треба лише підігріти.

Наталя згадує, коли стало відомо, що почалась війна, намагалась зв’язатись зі студентами, які були на віддаленому навчанні на сході країни. Їй було достатньо, аби на телефон прийшло коротке сповіщення – «живий». Так їй писав Владислав - студент з Маріуполя. «Ми ховалися в підвалі свого приватного будинку, обстріли були 24/7, без перерв», - розповідає студент.

Він разом з батьками виїхав з міста ще у березні – першим зеленим коридором. Наступний такий уже обстрілювали росіяни. Зволікати, каже хлопець, не могли, адже його батько допомагав бійцям «Азова» і був у чорних списках рашистів. «Я все ж вірю, що я повернуся додому. І коли ми відвоюємо Маріуполь, особисто я планую вертатися туди, і допомагати, чим можу у відбудові міста», - каже Владислав.

Аби наблизити допомогу у кухні педагоги-волонтери працюють майже без вихідних. І закликають долучатися до них усіх небайдужих.

Як подружжя педагогів зі Львова допомагають українським бійцям

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