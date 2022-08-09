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Викладала предмет "Я люблю Україну": на Сумщині затримали вчительку, яка підтримувала Росію і вкрала комп'ютер

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Викладала предмет "Я люблю Україну": на Сумщині затримали вчительку, яка підтримувала Росію і вкрала комп'ютер

Фото: Офіс Генерального прокурора

У м. Глухів на Сумщині викрили завідувачку одного із навчальних закладів.

Жінка викладала предмет "Я люблю Україну" та відкрито підтримувала війну Росії і виправдовувала звірства окупантів. Також підозрювана поцупила комп'ютер. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Викладачка заявляла своїм підлеглим про те, що вони повинні співпрацювати з російськими окупантами. Вона заперечувала факт того, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують українців. За словами обвинуваченої, інформація про злочини РФ перебільшується українськими ЗМІ, а насправді вони є "постановкою".

Також завідувачка поцупила із навчального закладу комп'ютер, який був у її службовому використанні. 

Підозрювану затримали. Їй інкримінують виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, уродженець Львівщини допомагав бойовикам "ДНР" поширювати брехню

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