"Виклик дуже серйозний": військовий експерт про наступальний потенціал Росії

Експерт розповів, чи вистачить Росії ресурсів для продовження війни в Україні.

Росія продовжує спроби наступу на позиції українських військових, не зважаючи на несприятливі погодні умови. За таких умов вирішальним на полі бою стане те, яка з країн матиме більше ресурсів для ведення війни.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє "24 Канал".

Путін вже неодноразово публічно озвучував, що у війну проти України залучено 600 тисяч російських солдатів. Хоча за оцінкою українських розвідників, окупаційне угруповання противника становить 462 тисячі військових і 35 тисяч бійців росгвардії.

"Але в будь-якому разі, нинішня війна в першу чергу є війною ресурсів. Отже, перебіг подій на полі бою визначатиметься не лише ресурсними можливостями російських окупаційний сил, а й ресурсними можливостями Сил оборони", – зазначив Селезньов.

Він додав, що спрогнозувати диспозицію сил у цьому протистоянні вкрай непросто через складні внутрішньополітичні процеси в США, де Конгрес вже понад 3 місяці не може ухвалити виділення коштів для військової допомоги Україні. І в цій ситуації є вкрай важливим, щоб 1 лютого країни ЄС погодили для України надання військово-технічної допомоги.

"Виклик дуже серйозний. Війна триває, інтенсивність бойових дій, не зважаючи на зимові умови, не вщухає, а отже нам потрібні ресурси. Це артилерія, бронетехніка, боєприпаси, а також високоточні далекобійні ракети для руйнування ворожих інфраструктурних об'єктів", – наголосив військовий експерт.

Він також додав, що важливо також бити по виробничих потужностях Росії, тому що російський ВПК здатен в достатніх кількостях виготовляти зброю та боєприпаси. Саме тому Силам оборони необхідно зруйнувати ресурсну базу агресора.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times оприлюднило статтю, в якій пише, що новий масштабний наступ на Україну окупанти планують уже влітку. Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Водночас аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) назвали дати "нового наступу РФ". Нібито він повинен відбутися "приблизно між 12 січня і 2 лютого".

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