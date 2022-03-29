Викликали вогонь на себе: десантники зупинили колону ворожої техніки, яка рухалась на Миколаїв

Викликали вогонь на себе: десантники зупинили колону ворожої техніки, яка рухалась на Миколаїв

Українські бійці знищили три армійських вантажівки з боєкомплектом, два паливозаправника та бойову машину десанту БМД-2.

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва ДШВ ЗСУ вчасно виявили і знищили ворожу колону, яка рухалася в бік обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що десантники вели розвідку неподалік Миколаєва, коли виявили колону російських окупантів, яка рухалась в напрямку обласного центру.

"Небезпека для воїнів в цій ситуації полягала в тому, що їм, по суті, довелось викликати вогонь на себе, але це не зупинило відчайдухів", — кажуть в ДШВ.

В результаті злагоджених дій розвідників та артилеристів, було знищено три армійських вантажівки з боєкомплектом, два паливозаправника та бойову машину десанту БМД-2.

Через значні втрати військової техніки та особового складу, ворог змушений був зупинити рух колони в напрямку Миколаєва та відступити.

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