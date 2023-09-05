"Викликає занепокоєння": Росія відмовляється від радянських стратегій і вчиться тактики в України

Російська армія відмовляється від радянських стратегій і активно вчиться в української під час контрнаступу.

Про це повідомив Королівський інститут досліджень оборони та безпеки (RUSI), передає Sky News.

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За даними Інституту, через це Україна втрачає деякі свої переваги на полі бою.

Аналітики вказали на артилерійські стратегії, розроблені під час Другої світової війни, від яких Росія тепер почала відмовлятися на користь більш складного, сучасного підходу.

"Це тривожна тенденція, оскільки з часом вона, ймовірно, значно покращить російську артилерію", - йдеться у звіті RUSI.

В Інституті зазначали, що Росія почала використовувати комбінацію снарядів з лазерним наведенням і безпілотників, щоб точніше атакувати українських військових.

"Зростання складності, різноманітності та щільності російських БПЛА викликає занепокоєння", - вважають RUSI.

Раніше повідмоляли, що російські окупанти підготували для штурмових підрозділів ЗСУ "небезпечну пастку".

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