Викликає занепокоєння: в США стурбовані військовими відносинами Росії та КНДР

У США є підстави вважати, що президент РФ Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обговорювали військові поставки.

Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю поглиблюється. Цим занепокоєні в США.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

За його словами, про поглиблення відносин між країнами говорить зустріч лідерів, яка відбувалась напередодні.

"Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі і не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій "священній боротьбі" Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звісно, викликає занепокоєння", – зазначив Метью Міллер.

Він також додав, що у США є підстави вважати, що президент РФ Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обговорювали військові поставки. Водночас сам факт того, що Росія змушена просити про допомогу у Північної Кореї демонструє, як розв’язана проти України війна розвивається для Кремля.

"Півтора року тому Володимир Путін розпочав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії, і провалився у всіх своїх максималістських, імперіалістичних цілях. А тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу", – наголосив Міллер.

Окремо він підкреслив, що США готові ввести санкції проти Росії та КНДР.

Нагадаємо, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, аби повернути втрачені території.

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