"Викликаєте лише лють": Данілов різко відповів Кремлю на ракетний обстріл України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни своїми обстрілами України 10 жовтня лише посилили презирство та українську лють.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Facebook.

"Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не перебували - на вулицях і в бункерах, на морі і на суші", - написав він.

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За його словами, влада Росії може налякати лише "слухняне російське стадо".

"Вам нас ніколи не зломити. А державу-терориста не врятують жодні ракети, це тільки збільшує спрагу перемоги і помсти", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, що раніше експерт назвав імена російських терористів, які стоять за ракетною атакою по Україні.

Як повідомлялося, Єрмак прокоментував масований ракетний обстріл України і заявив, що Україна "не боїться і на кожен удар буде жорстка відповідь".

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