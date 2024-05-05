"Вікно можливостей проґавили": військовий експерт оцінив сили росіян на фронті

Російські окупаційні війська проґавили "вікно можливостей", яке в них з'явилося на початку року через затримки в постачанні американської військової допомоги Україні.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

"Вікно можливостей у них було відкрите, починаючи щонайменше від початку року, коли ми очікували допомогу від наших партнерів. А тепер уже пішов перший транш військової допомоги від США в розмірі 1 млрд доларів, і це озброєння вже перебуває або на кордоні, або в Україні, або, можливо, навіть уже на лінії фронту. Тобто в росіян було "вікно можливостей", але воно остаточно зачиниться в найближчі день-два. Тому що перші партії допомоги вже в Україні", – сказав експерт.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що між оголошенням про надання пакету допомоги та часом її фактичного отримання українськими бійцями на полі бою є певний розрив у часі. І цього моменту отримання зброї від США Україна досі очікує, тому що допомога ще в дорозі. Це період гострого дефіциту ресурсів, під час якого ситуація на фронті може погіршитися, наприклад, росіянам вдасться просунутися вперед.

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