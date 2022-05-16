Виконали наказ задля збереження життів: командир "Азову" з Маріуполя звернувся до українців

Захисники Маріуполя виконали наказ вищого військового керівництва та 82 дні боряться з російськими окупантами.

Таким чином захисники Маріуполя дали можливість українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати іноземне озброєння.

Про це йдеться у повідомленні "Азов-Маріуполь".

"Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", - йдеться у повідомленні.

Підполковник Національної гвардії України, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко наголосив, що в управлінні підрозділами завжди є ризик.

"У війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план "Б". Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя особового складу. Можливо саме тому війна - це мистецтво, а не наука", - сказав на відео Денис Прокопенко.

Нагадаємо, хлопчик, який зворушив Україну своїм щоденником, залишився у Маріуполі.

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