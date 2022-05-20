"Виконали обов'язок до кінця і виходимо із гордо піднятою головою" - захисник "Азовсталі" просить врятувати побратимів

Для захисників Маріуполя, які героїчно боронили місто від окупантів, дуже важливо зберегти життя побратимів. Нині мужні воїни сподіваються на допомогу цивілізованого світу в тому, щоб повернути додому бійців, які після понад 80 денної боротьби вийшли з "Азовсталі" і потрапили до ворога.

Українські воїни, які понад 80 днів захищали Маріуполь й "Азовсталь", днями вийшли із заводу після відповідного наказу і їх вивезли на контрольовані Росією території, виконали свій обов'язок до кінця. І тепер захисники України виконують новий наказ – врятувати життя побратимів.

Про це один із захисників "Азовсталі" написав у листі, який його дружина зачитала на пресконференції в Туреччині 20 травня.

"Ми виконали свій обов'язок до кінця. І виходимо із заводу непереможні та з гордо піднятою головою. Збереження життя наших побратимів – пріоритет і головне наше завдання у складній ситуації, в якій ми опинилися. Впевнені у подальшій підтримці нашого контингенту з боку уряду України та всього цивілізованого світу", - написав захисник.

Слід зауважити те, що воїни у Маріуполі повною мірою виконали бойове завдання і тепер їм наказано зберегти життя людей, раніше заявляли й у Генеральному штабі ЗСУ.

Раніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") записав відеозвернення до українців та розповів про евакуацію з "Азовсталі".Щодо загиблих героїв - процес триває, зазначив командир полку "Азов" та висловив сподівання, що найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів.

Нагадаємо, що 16 травня розпочалася секретна операція з порятунку оборонців Маріуполя, президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуаційна місія українських бійців, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває.

Як повідомлялося, 20 травня британська розвідка повідомила, що територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який мужньо захищають українські воїни, залишили понад 1700 військовослужбовців України. Скільки ще там залишається, невідомо.

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