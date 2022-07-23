"Виконання угод є обов’язковим": Генсек ООН прокоментував ракетний удар окупантів по Одеському порту

Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар Росії по порту в Одесі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетні удари росіян по Одеському морському торговому порту.

"Генеральний секретар беззастережно засуджує удари, завдані сьогодні в українському порту Одеси. Учора всі сторони взяли на себе чіткі зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки", - йдеться у повідомленні заступника прессекретаря генерального секретаря ООН.

У повідомленні зазначається, що українське зерно вкрай необхідно для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей по всьому світу.

В ООН наголосили, що повне виконання домовленостей Росією, Україною та Туреччиною є обов’язковим для всіх сторін.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Росіяни поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту.

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