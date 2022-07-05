Виконавець головної ролі у фільмі Сенцова "Носоріг" отримав поранення на фронті: "Дістали вісім осколків"

Виконавець головної ролі у фільмі Сенцова "Носоріг" отримав поранення на фронті: "Дістали вісім осколків"

Виконавець головної ролі у фільмі режисера Олега Сенцова "Носоріг", лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов від початку повномасштабного вторгнення захищає країну від російських окупантів.

Філімонов воює на передовій. Утім, сьогодні, 5 липня, активіст поділився неприємними новинами.

Сергій Філімонов отримав поранення на фронті. Окупанти обстріляли їхні позиції з "Градів". Сергія вже прооперували. Лікарі дістали вісім осколків. Наразі ж його евакуюють до Дніпра.

"Нас накрило "Градом". Мене поранило. Дістали вже вісім осколків. Евакуюють до Дніпра. Загалом, все гуд. Скоро буду в строю!" – розповів Філімонов у Telegram-каналі.

Фото: Serhii Filimonov/Facebook

До слова, лікарі говорять, що на Сергія чекає щонайменше місяць реабілітації. Утім, він збирається за два тижні повернутися на фронт.

Зазначимо, Сергій Філімонов є лідером руху "Гонор". 2014 року брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ та під Гранітним. Під Іловайськом отримав осколкові поранення в руку та спину.

Фото: Serhii Filimonov/Facebook

Сергій Філімонов також є виконавцем головної ролі у кримінальній драмі "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова. До речі, нещодавно кримінальна драма перемогла на кінофестивалі "Любуське кіноліто" у Польщі.

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