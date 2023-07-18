Виконувала бойові завдання на передовій та "зливала" позиції ЗСУ: СБУ затримала зрадницю

Затриманій обіцяли "евакуацію" до РФ і видати російський паспорт.

Служба безпеки України затримала агентку Головного управління генштабу ЗС РФ під час спецоперації у Херсонській області.

Про це інформують в СБУ.

Зазначається, що затримана виявилася контрактницею однієї з військових частин ЗСУ, яка виконувала бойові завдання на передовій. Зокрема, зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарти Сил безпеки та оборони. Крім того, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

У разі успішного виконання завдань затриману обіцяли «евакуювати» до РФ і видати російський паспорт.

"Контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником гру з позивним «Дімка». У поле зоре російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі «Вконтакте»", - йдеться у повідомленні.

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В СБУ наголошують, що у подальшому зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки України затримала в Одесі бойовика російської “самооборони Криму”. Чоловік 2014 року захоплював адмінбудівлі на півострові.

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