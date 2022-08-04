"Виконувати завдання "до червоної дати" не потрібно": стало відомо, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ на півдні

Сьогодні головне – не зайняти ще один кілометр, як роблять росіяни, а знищити всю російську армію. Адже чим більше буде знищено російської армії, тим менше сил залишиться у Кремля.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт Михайло Самусь.

"Оскільки Росія туди підкинула зараз дровець, то ми не гонимося за часом. Насправді тут не можна гнатися за часом. Головне при підготовці операції – це виконання умов: концентрація сил, співвідношення сил. Не треба тут виконувати завдання "до якогось там числа" чи дати червоної, синьої або якоїсь іншої", - сказав Самусь.

Він наголосив, що Україна має орієнтуватись на результат, а не на терміни.

"Росіяни збільшили своє угруповання на півдні – окей. Тобто треба трошки більше часу, щоб перемолоти це артилерією, щоб знищити "Хімарсами" їхню логістику, боєкомплекти, командні пункти і протиповітряну оборону. І при цьому здійснювати контрнаступальні заходи", - зазначив експерт.

Самусь наголосив, що знищуючи угруповання росіян, українська армія щоразу наближає перемогу.

"Оскільки головне насправді – не зайняти ще один кілометр, як намагаються росіяни, а знищити російську армію. Чим більше буде знищено російської армії, тим менше у них залишиться сил потім їх перекидати на інший напрямок і намагатися ламати оборону на Донбасі, на Харківщині чи на півночі нашої країни. Тому на полі бою у них зараз ситуація дійсно дуже і дуже погана", - сказав Самусь.

Нагадаємо, росіяни останніми тижнями стягують свої сили на південь, жертвуючи при цьому широким наступом на сході. Зараз у Херсонській та Запорізькій областях вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб.

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