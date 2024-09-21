"Виконують дедлайн кремлівського упиря": понад 1300 КАБів скинули на Курщину російські військові

Тактика ворога лишається незмінною, тож те саме, що росіяни роблять на території України, вони роблять у Курській області.

Понад 1300 корегованих авіабомб скинули військовослужбовці армії російської федерації по території Курської області. Місцеві мешканці шоковані тим, як росіяни безжально винищують все на власній території.

Про це в ефірі марафону "Суспільне Новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Військовий зазначив, що тактика ворога лишається незмінною, тож те саме, що росіяни роблять на території України, вони роблять на Курщині.

"Місцеві мешканці дуже здивовані, чому по них так луплять саме росіяни, бо, наприклад, вчора за добу на район, контрольований нашими Силами оборони, саме росіяни скинули 21 КАБ. Загалом же від початку Курської операції військові російської армії скинули по території Курської області понад 1300 корегованих авіаційних бомб. Вони просто нищать свої населені пункти, пробуючи потім підтягуючи якісь резерви, кидаючи їх у бій, здобути якісь результати, виконати дедлайни свого керманича – цього кремлівського упиря", – сказав речник.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, ЗСУ розширили свій плацдарм і просуваються далі в Курській області. Вони продовжили штурм Глушківського району.

Росія заздалегідь знала про Курську операцію ЗСУ

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