Виконують роль "Соловйових" і "Кисельових": як РПЦ співпрацює з військовим керівництвом – пояснення соціолога

У квітні предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило підписав указ про призначення головного військового священника в зоні проведення так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні. Ним став протоієрей Дмитро Василенков, який раніше обіймав посаду голови відділу зі взаємодії з козаками Санкт-Петербурзької єпархії. РПЦ в Росії – один із головних інструментів влади для маніпуляції суспільною свідомістю.

Таку думку висловив соціолог і публіцист Ігор Ейдман в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Номер один – це телебачення, федеральні телеканали. А номер два – РПЦ. Тобто, зрозуміло, що вони використовують цей інструмент не тільки для "оболванювання" населення країни, але і для того, щоб підготовлювати гарматне м’ясо на убій. Тобто потрібні полкові священники, які будуть вселяти цьому гарматному м’ясу думку про те, що їхня гибель є закономірною дією, яка потрібна Богу", - пояснив експерт.

За словами Ейдмана, в Росії вибудовується ієрархія полкових священників.

"Тут немає нічого дивного. Якщо є в руках влади такий інструмент маніпуляції, фактично державний інститут, який підпорядковується ще з радянських часів напряму ФСБ під назвою РПЦ, то, звісно ж, вона буде використовуватися для військових потреб теж. Телебачення та РПЦ не воюють і не конкурують. Вони співпрацюють. Телевізор навпаки витягає РПЦ і її ієрархів на свої екрани та робить їм рекламу. Але, звісно, телевізор більш потужний інструмент маніпуляції просто в силу аудиторії. В Росії багато розмов про те, що це православна країна. Однак церква не є досить популярним місцем відвідувань у росіян", - наголосив соціолог.

Він також розповів, що за даними соціологічних опитувань, для більшості росіян самоідентифікація з православ’ям – це просто чиста констатація. Але переважна більшість тих, хто себе вважає православними, по суті такими не є і вони не дотримуються обрядів. В церкву вони ходять вкрай рідко і більшу частину обрядів та постів не дотримуються.

"Тому церква поки що не може конкурувати з телебаченням в якості інструменту маніпуляції. Навіть в проповідях священники (але не всі, це залежить від людини) повторюють мантри російської пропаганди, тобто виконують роль "Соловйових" і "Кисельових", які брешуть з телевізорів", - резюмував Ігор Ейдман.

Нагадаємо, патріарх Кирило під час Великоднього богослужіння назвав українців "малоросами" та цинічно попросив "миру".

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