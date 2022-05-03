Використаний матеріал: в Міноборони повідомили, що Росія може зробити з Медведчуком

Використаний матеріал: в Міноборони повідомили, що Росія може зробити з Медведчуком

Зрадники не потрібні нікому у світі, навіть Росії. Тому вона “використали та викинула Віктора Медведчука”.

Про це в інтерв’ю виданню “НВ” розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

“Нікому в світі зрадники не потрібні, навіть Росії. Вона їх використовує, але потім викидає. Усе. Сидіти йому у нас, сидіти не у нас, різне може бути, але це вже використаний матеріал. Для всіх. Його час закінчився”, — розповів Кирило Буданов.

Також читайте Поки що Російська Федерація не зовсім зацікавлена у кумі Путіна: Данілов про Медведчука

Окремо він додав, що в Росії відбулися “чистки” серед військового керівництва, на рівні командувачів родів військ, командувачів в армії. Під “чистку” потрапив навіть генерала Сергій Бесєда, який відповідав у ФСБ за надання оперативної інформації по Україні.

“До речі, історія з фінансуванням арештованого співголови ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука — це трошки пов’язано з ним. Але тієї картинки, яку хочуть усі побачити, нема. Тисячами нікого не саджають, на жаль. Певні зміни є — їм треба призначити цапа-відбувайла. Ось вони і шукають”, — додав начальник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що на Київщині тривають роботи з розмінування: знешкодили ще майже пів сотні вибухонебезпечних предмети.

Читайте також: