"Використання хімзброї Росією буде порушенням міжнародного права": МЗС Австралії

Австралія відреагувала на інформацію про використання хімзброї окупантами у Маріуполі.

Австралія працює зі своїми союзниками щодо повідомлень про застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн у Twitter.

Пейн наголосила, що будь-яке використання хімічної зброї було б подальшим масовим порушенням міжнародного права.

"Повідомлення про те, що російські війська могли застосувати хімічну речовину в Маріуполі, викликають глибоке занепокоєння. Австралія працює з союзниками, щоб перевірити ці деталі", - написала вона.

Reports Russian forces may have deployed a chemical agent in Mariupol are deeply concerning. is working with partners to verify these reports. Any use of chemical weapons would be a further wholesale breach of international law.@AUinUA @AusArmsControl — Marise Payne (@MarisePayne) April 12, 2022

Нагадаємо, російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме – по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов".

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