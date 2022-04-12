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"Використання хімзброї Росією буде порушенням міжнародного права": МЗС Австралії

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"Використання хімзброї Росією буде порушенням міжнародного права": МЗС Австралії

Associated Press

Австралія відреагувала на інформацію про використання хімзброї окупантами у Маріуполі.

Австралія працює зі своїми союзниками щодо повідомлень про застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі. 

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн у Twitter.

Пейн наголосила, що будь-яке використання хімічної зброї було б подальшим масовим порушенням міжнародного права.

"Повідомлення про те, що російські війська могли застосувати хімічну речовину в Маріуполі, викликають глибоке занепокоєння. Австралія працює з союзниками, щоб перевірити ці деталі", - написала вона.

Нагадаємо, російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме – по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов".

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