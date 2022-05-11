Використання Росією гіперзвукової зброї в Україні "не зіграло суттєвої ролі" — Пентагон

Військове керівництво США заявляє, що використання Росією гіперзвукової зброї в Україні "не зіграло суттєвої ролі" у перебігу війни.

Відповідну заяву зробив очільник Об’єднаного комітету головних відомств США генерал Марк Міллі. За його словами, Росія запустила по Україні від 10 до 12 гіперзвукових ракет.

Про це пише CNN.

"Крім швидкості зброї, з точки зору її впливу на певну ціль, на сьогодні ми не бачимо, щоб використання росіянами тієї невеликої кількості надзвукових ракет мало якусь вирішальну чи суттєву роль у перебігу війни", - сказав Міллі.

Відповідне твердження підтримав і міністр оборони США Ллойд Остін. Однак, за його словами, дуже малоймовірно, що використання гіперзвукових ракет президентом Росії Путіним "змусить його наблизитися до застосування ядерної зброї".

Остін переконаний, що за допомогою такої зброї Путін намагається лише створити ілюзію, ніби він має перевагу в озброєнні перед рештою світу.

Слід зазначити, що це перший випадок в історії, коли гіперзвукова зброя застосовувалася в бою.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пояснив, що Росія використовує гіперзвукові ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, проте її майже неможливо зупинити.

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