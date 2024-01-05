Використання Росією ракет з Північної Кореї: що кажуть Повітряні сили

ЗСУ поки не підтверджують відповідні заяви з Вашингтона.

Українські Повітряні сили наразі не можуть підтвердити інформацію про використання російською армією балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Заява була від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт або немає. Поки що не можу цього підтвердити", - сказав Ігнат.

Ігнат також розповів, чи буде силам ППО складніше збивати балістичні ракети з Ірану та КНДР.

"Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж Північну Корею, багато там чого радянського, багато технологій передав ще Союз. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", - наголосив речник ПС.

Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що Росія використала для масованого повітряного удару ракети з Північної Кореї. США навіть скликали Радбез ООН на 10 січня.

Читайте також: