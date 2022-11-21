Використовували ще у 17 столітті: окупанти в Бєлгородській області будують "новітню" лінію оборони

У Бєлгородській області росіяни створюють лінію оборону, яку використовували ще у 17 столітті.
Росіяни в Бєлгородській області створюють лінію оборони під назвою “нова засічна межа”. Такі лінії будували ще у 17 столітті.
Про це пише російське видання “Медуза”.
Як зазначається, нову лінію оборони там будують з квітня цього року. Вона являє собою зміцнення з бетонних блоків на кордоні з Україною. Більше деталей губернатор області не надає, оскільки боїться, що його слухає українська розвідка.
У виданні пояснили, що “нова засічну межу” почали будувати ще у 17 столітті. Вона створена із оборонних споруд - зокрема, природних перепон у вигляді болот та лісів довжиною у 800 кілометрів. Таку лінію оборони раніше будували від набігів кримських татар та ногайців.
Нагадаємо, що рашисти облаштували на Харківщині надпотужну лінію оборони з цілими підземними містами, тепер їх обстрілюють.
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