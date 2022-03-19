Використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу та як обмінний фонд: Єнін про полонених РФ

Він уточнив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.
Російських військових, які потрапили в полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав він.
Він уточнив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.
Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.
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