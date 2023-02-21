"Використовуємо силу, щоб зупинити війну": Путін видав черговий абсурд про причини нападу на Україну

Диктатор РФ Володимир Путін після майже року повномасштабної війни проти України і вбивств його військами українських цивільних, зокрема, і дітей, цинічно заявив, що, мовляв не Росія розв’язала війну. Традиційно російській пропаганді Путін звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.

Про це кремлівський диктатор Володимир Путін сказав в щорічному посланні до Федеральних зборів 21 лютого.

Путін нагадав, що РФ в грудні 2021 року направила США і НАТО свої вимоги, які вони назвали "гарантіями безпеки", в яких вимагали, зокрема, і не розширення НАТО. Там ці "гарантії" відхилили. Путін же назвав це "відмашкою" для, мовляв "реалізації агресивних планів".

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Диктатор країни-агресорки вкотре безпідставно звинуватив Україну у начебто плануванні "каральної акції проти Донбасу".

"Тоді остаточно стало зрозумілим, що "відмашка" на реалізацію агресивних планів дана і зупинятися вони вже не збираються. Загроза зростала, до того ж щодня. Інформація, яка надходила, не залишала сумнівів, що до лютого 2022 року все було готове до чергової кровавої карної акції на Донбасі, проти якого, нагадаю, київський режим ще у 2014 році кинув і артилерію, і танки, і літаки", - сказав Путін, звично своїй пропаганді звинувативши українську сторону у бойових діях на Донбасі.

Далі Путін почав розповідати про якісь "картинки, коли з повітря наносили авіаудари по Донецьку та іншим містам". Втім, варто наголосити, що саме Росія систематично порушувала режим тиші на Донбасі.

За твердженням Путіна, Росіян нібито повномасштабно напала на Україну, щоб буцімто "зупинити війну".

"Все це, нагадаю, повністю суперечило прийнятим Радою безпеки ООН відповідним документам резолюції. Всі робили вигляд, що нічого не відбувається. Я хочу це повторити: це вони розв’язали війну, а ми використовували силу і продовжуємо її використовувати, щоб цю війну зупинити", - стверджує Путін.

Нагадаємо, під час цього ж виступу Путін заявив, що РФ, яка несе колосальні втрати в Україні, збирається "крок за кроком вирішувати" якісь "завдання". Водночас диктатор визнав, що нинішній час є "складним" для Росії.