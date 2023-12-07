Використовують безпілотники з нічним баченням: окупанти посилили атаки на Авдіївському напрямку

Російські окупанти на Авдіївському напрямку шукають слабкі місця оборони ЗСУ.

Про це в ефірі каналу “Еспресо” сказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, на цьому напрямку окупанти почали активніше використовувати усі засоби, які у них є в наявності: безпілотники типу “Шахед”, авіацію та артилерію.

“Противник вже робить спроби десь танки застосовувати, але поки що б'є з закритих позицій, не виходячи в лобову. По всій лінії Авдіївського напрямку цілодобово тривають активні штурмові дії з боку ворога. Тобто був період, коли росіяни вночі не штурмували, а зараз знову почалися нічні атаки. Ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ”, - наголосив Сергій Цехоцький.

Він також додав, що у ворога з'явились безпілотники, які мають прилади нічного бачення.

"Росіяни почали використовувати БПЛА вночі. Також ворог використовує "шахеди", налаштувавши їх під пору року й час доби, ці дрони мають різний колір. Тобто росіяни постійно використовують на полі бою щось нове", - підкреслив Цехоцький.

Нагадаємо, що "Ліворуч-праворуч на 10-15 км" - Ігнат розповів про труднощі збивання російських "Шахедів".

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