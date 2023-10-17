Використовують систему оборони ІДІЛ: командир 3-ї штурмової про тактику "вагнерівців"

Командир 3-ї штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів, що тактику росіян у війні проти України можна розділити – тактика ПВК "Вагнер" і тактика регулярних частин армії РФ. Сила "вагнерівського" наступу полягала у двох складових – "зеки" і дисципліна, яка досягалася розстрілом.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, десятки полонених, в тому числі і велика кількість "вагнерів" розповідали, що особисто були присутні при розстрілі якогось умовного дезертира, який відмовлявся йти в атаку.

Андрій Білецький також розповів про оборонну тактику найманців ПВК "Вагнер".

"В Сирії вони взяли за основу ІДІЛівську систему оборони. Замість класичних взводних опорних пунктів, тобто траншей, бліндажів, вона складається з окремих ям, фактично в прямому сенсі слова. Це так звані лисячі нори, ями, які є окремими вогневими точками. Їх дуже багато, вони далеко не всі зайняті. Вони мають дуже велику глибину. І ця оборона, як на мене – ми і самі її тепер частково використовуємо в деяких місцях, – вкрай ефективна. Якщо в цій ямі зробити ще в боку діру і загнути буквою Г і ховатися там під час нальотів, нічого не можна з цим поробити абсолютно. Тому з "вагнерами" в обороні було складно, надзвичайно складно", - розповів він.

Командир "Азову" також додав, що у ПВК "Вагнер" не було якісної підтримки бронетехніки. У них були проблеми з артилерією, її не було багато.

"Але була оця можливість гнати хвилю за хвилею, хвилю за хвилею живої сили. Тобто вони йдуть на самовбивчі атаки, закінчуються, а через 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку. Але ці атаки не були ні непродумані, ні тупорилі, як у нас люблять говорити. Командири були дуже якісні", - резюмував військовий.

Нагадаємо, Білецький розповів, яку роль Андріївка відіграє в обороні Бахмута.

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